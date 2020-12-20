"هذا اللقب لكم أنتم".. أول تعليق من "بيج رامي" بعد تتويجه بمستر أوليمبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

صنع المصري ممدوح السبيعي والشهير بـ"بيج رامي" التاريخ، عندما توج بطلاً فجر اليوم الأحد لبطولة "مستر أولمبيا" 2020.

وتُعد بطولة "مستر أولمبيا" هي الأشهر والأكبر في لعبة كمال الأجسام للمحترفين.

"بيج رامي" الذي أعلن منذ فترة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، نجح في صناعة التاريخ كونه أول لاعب مصري يفوز بـ"مستر أولمبيا".

وكتب "بيج رامي" عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبائي".

وأكمل "شكراً لكم جميعاً من القلب على كل هذا الدعم، الحمد لله دائماً وأبداً".

وواصل "ربنا مضيعش تعبنا الحمد لله، مبروك للعرب، الف مبروك لمصر، الف مبروك لأهلي وكل أحبابي".

ونجح "بيج رامي" الذي شارك في منافسات "الوزن المفتوح" في التفوق على الثنائي الامريكي فيل هيث وبرندان كوري، بجانب الإيراني هادي شوبان.

وأقيمت النسخة الأخيرة من بطولة "مستر أولمبيا" لعام 2020 في مدينة لاس فيجاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي.

وكان "بيج رامي" في أكتوبر الماضي، قد أعلن اصابته بفيروس كورونا، وكتب وقتها "وأضاف "الأمر خارج عن إرادتي تمامًا، بقيت 5 أشهر عالقاً في دبي بعد إلغاء أرنولد أستراليا والآن ضاعت فرصة كبيرة أخرى للتأهل للأولمبياد، لكن الحياة تستمر ويجب أن يستمر العرض إذا كان الأمر يتعلق بي فقط سأذهب وأتنافس".

وبعد شفاء رامي السبيعي من فيروس كورونا ونجاحه في محاربة "هذا الفيروس الصغير" على حد وصفه، تلقى دعوة من أجل المشاركة في "مستر أولمبيا 2020"، ليكتب التاريخ ويصنع الحدث ويتُوج بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في التاريخ.