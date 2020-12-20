بالفيديو.. شاهد لحظة تتويج "بيج رامي" التاريخية بـ"مستر أوليمبيا" 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

حقق لاعب كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" إنجازا تاريخيا، بالتتويج بنسخة العام الحالي لبطولة مستر أوليمبيا.

وتعد مستر أوليمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة.

واحتل "بيج رامي" المركز الرابع في بطولة مستر أوليمبيا لكمال الأجسام عام 2016، قبل أن يتقدم للمركز الثاني في نسخة العام التالي، خلف فيل هيث أحد أساطير اللعبة، والذي تفوق عليه السبيعي في النسخة الحالية.

وبتتويجه التاريخي انضم البطل المصري إلى قائمة أسطورية من المتوجين بالبطولة الأشهر في عالم كمال الأجسام، أبرزهم الأمريكي ذو الأصول النمساوية أرنولد شوارزنيجر، الذي أصبح أحد أشهر النجوم السينمائيين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أصبح حاكما لولاية كاليفورنيا الأمريكية، والأمريكيين أيضا لي هاني، روني كولمان وفيل هيث.