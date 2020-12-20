قلق وترقب وفرحة .. لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة تتويج ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" لاعب كمال الأجسام

المصري، ببطولة مستر أولمبيا 2020.

وتظهر على بيج رامي، قبل إعلان النتائج بدقائق، علامات القلق والترقب، قبل أن تعلن النتيجة بفوزه ويحتفل باللقب الغالي والأول في تاريخ كمال الأجسام المصري.

نجح ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" لاعب كمال الأجسام

المصري، في تحقيق لقب مستر أولمبيا 2020 لأول مرة في تاريخ اللاعبين المصريين، في البطولة التي أقيمت على مسرح مركز أورانج كاونتي للمؤتمرات في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتمكن بيج رامي من التفوق على لاعبين عمالقة مثل براندون كاري بطل مستر أولمبيا العام

الماضي، الذي حل بالمركز الثاني، وفيل هيث الذي احتل المركز الثالث، وسبق له أن حقق لقب مستر أولمبيا 7 مرات من قبل.

وكان بيج رامي شارك في بطولة مستر أولمبيا 7 مرات من قبل، أفضلها تحقيقه لمركز الوصيف عام 2017، وحقق المركز الرابع عام 2016 والخامس عام 2015، والسابع عام 2014 والثامن عام 2013.

بيج رامي من مواليد 18 سبتمبر 1984 ويبلغ من العمر 36 عامًا، وهو من أبناء قرية السبايعة بمركز بلطيم في كفر الشيخ.