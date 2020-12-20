الحلم أصبح حقيقة .. بيج رامي يحقق لقب مستر أولمبيا لأول مرة في تاريخ اللاعبين المصريين

نجح ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" لاعب كمال الأجسام المصري، في تحقيق لقب مستر أولمبيا 2020 لأول مرة في تاريخ اللاعبين المصريين، في البطولة التي أقيمت على مسرح مركز أورانج كاونتي للمؤتمرات في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وتمكن بيج رامي من التفوقعلى لاعبين عمالقة مثل براندون كاري بطل مستر أولمبيا العام الماضي، الذي حل بالمركز الثاني، وفيل هيث الذي احتل المركز الثالث، وسبق له أن حقق لقب مستر أولمبيا 7 مرات من قبل.
وكان بيج رامي شارك في بطولة مستر أولمبيا 7 مرات منقبل، أفضلها تحقيقه لمركز الوصيف عام 2017، وحقق المركز الرابع عام 2016 والخامس عام 2015، والسابع عام 2014 والثامن عام 2013.
بيج رامي من مواليد 18 سبتمبر 1984 ويبلغ من العمر 36 عامًا، وهو من أبناء قرية السبايعة بمركز بلطيم في كفر الشيخ.
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