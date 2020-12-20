شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الكاس يراوغ كمونة والحضرى ويهز شباك الأهلي فى ليلة هزيمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أحمد الكاس، نجم الزمالك السابق، هدفًا رائعًا فى شباك الأهلى، راوغ خلاله دفاع الفريق الأحمر على خط المرمى وقفز بالكرة من فوق عصام الحضرى وسجل الهدف الأول للزمالك، فى المباراة التى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعد الكاس واحدا من المواهب الفذة التى لعبت فى الكرة المصرية وكان أحد نجوم منتخب مصر خلال مشاركته فى كأس العالم 1990، ولعب دورا محوريا فى تأهل الفراعنة للمونديال الذي أقيم وقتها في إيطاليا، وكان من أهم اللاعبين في تشكيلة الراحل محمود الجوهري.

أحمد الكاس لعب لأندية الأوليمبى والزمالك والاتحاد السكندرى، ونال لقب هداف الدورى ثلاث مرات وسجل 107 أهداف فى الدورى المصرى ليقتحم نادى المائة.

وشارك الكأس مع المنتخب المصرى فى كأس العالم 1990 بإيطاليا، وأحرز خمسة أهداف مع الزمالك خلال مشاركاته الأفريقية.