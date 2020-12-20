شكرا لقرائتكم خبر عن حارس منتخب الشباب: تعرضنا للكثير من النظرات الاستفزازية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمزة علاء، حارس مرمى منتخب مصر للشباب والنادى الأهلى، "إن بعثة منتخب مصر عادت إلى القاهرة وكل لاعب معزول فى غرفته وعملنا مسحة حاليا، ومنتظرين نتيجتها بكرة الصبح".

وقال حمزة علاء، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة": "فى ماتش تونس أتبلغ الصبح أنى عينتى سلبى ورحت المباراة وسخنت ولبست وجاهزين للمباراة، وكنا فى الملعب وخرج الحكام ومنتخب تونس من الملعب ودخلوا الغرف وفضلنا فى الملعب وبعد كده تم إبلاغى فى الملعب أن مسحتى "إيجابى" مع أن مسحة الكاف لى كانت سلبية".

أضاف حارس المنتخب: "حاليا بدأت أحس بأعراض كورونا حاليا وبدأت أفقد حاسة الشم وعندى زكام، ومبتعد عن كل اللاعبين حتى لا يصاب أحد بكورونا، ولا أعلم حتى الآن نتيجة مسحتى إيجابية أم سلبية".

وتابع: وتعرضنا للكثير من النظرات الاستفزازية فى الفندق والمطعم، والنزلاء فى فندق إقامتنا بتونس كانوا يتعاملون معا كأننا "وباء"، وخرجنا من المطعم وكان فى واحد فقط فى الأسانسير وراح 3 لاعبين يركبوا معاه قالهم لا ابعدوا ومحدش يركب".

وأوضح حمزة علاء: حافظنا على شعورنا ورفضنا الخروج عن النص ضد استفزازات إدارى منتخب تونس للشباب لأننا نلعب باسم مصر، وأشكر وزير الرياضة أشرف صبحى ووزير الرياضة التونسى على كل ما قاموا به من أجلنا".