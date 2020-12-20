عبدالرحمن مجدى يبدأ التأهيل ومحاولات لتجهيزه لمباراة الرجاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ عبدالرحمن مجدى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة بالدوري والتى انتهت بنتيجة 3-3.
وكشف تشخيص إصابة صانع ألعاب الإسماعيلى، أن اللاعب يحتاج لفترة لا تقل عن أسبوعين قبل العودة للتدريبات، ويسابق الجهاز الفنى بالتنسيق مع الجهاز الطبى، الزمن لتجهيز اللاعب لمباراة العودة أمام الرجاء البيضاوي في الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية» والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.
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