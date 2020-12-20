صالح جمعة: كنت قريب من الزمالك أكثر من مرة ..ومرتضى سبب تعطيل الصفقة

كشف صالح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن حديث شقيقه عبد الله جمعة له حول الانتقال إلى نادي الزمالك.

وقال "جمعة" خلال لقائه ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن عبد الله جمعة تحدث معه فور رحيله من النادي الأهلي للتوقيع إلى الزمالك، ولكن لم تتم الأمور بسبب ما حدث في الزمالك وحل مجلس الإدارة.

وتابع: عبد الله تحدث مع شيكابالا وطارق حامد للتحرك نحو ضمي للنادي، ولكن النادي وقتها كان غير مستقر.

وأوضح "صالح" أن عددا كبيرا من مسؤولي الزمالك فاوضوه، وكان ذلك منذ بداية الموسم الماضي وفترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن التواجد في نادي الزمالك خطوة كبيرة، ولكن الدعم الذي كان يمدني به جماهير النادي الأهلي كان يلزمني عدم التعاقد معهم، وكنت سأوقع للزمالك بنسبة كبيرة ولكن رحيل مرتضى منصور أنهى المفاوضات.