شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير للنيجر اليوم في انطلاق رحلة دفاعه عن بطولة أفريقيا بطائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم الأحد للنيجر قبل مواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجاري والتي تأتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.

وقد تشهد رحلة سفر الأهلي غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق والمصاب بفيروس كورونا، حيث تحدد نتيجة مسحته الأخيره موقفه من السفر مع الفريق للنيجر خاصة بعد غيابه عن قيادة الفريق في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلي الفريق خلال فترة غياب موسيماني حيث قاد الفريق فنيًا في مواجهة المحلة كما سيقود الأهلي أمام سونيديب حال غياب موسيماني بشكل رسمي.

ووفر مسئولو الأهلي طائرة خاصة لسفر الفريق للنيجر ، وذبك لتوفير اقصى سبل الراحة للاعبين الذي يواجهون ضغط مباريات كبير من ناحية، ولتطبيق الأجراءات الاحترازية بصرامة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم مؤخرا من ناحية اخري.