"بيج رامي".. 10 معلومات عن أول مصري يفوز ببطولة مستر أوليمبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق بطل كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ''بيج رامي'' إنجازًا تاريخيًا مشرفا بعد فوزه ببطولة ''مستر أوليمبيا 2020'' التي أقيمت بأمريكا صباح الأحد.

ويرصد الخليج 365 في هذا التقرير أبرز 10 معلومات عن البطل المصري في التقرير التالي:



- ''Big Ramy'' من أبناء قرية السبايعة، وُلد عام 1985 بمركز بلطيم بكفر الشيخ، وبدأ مسيرته التدريبية في ''أوكسجين جيم'' بالكويت عام 2010، وحقق وزن 200 رطلا عام 2011.

- أول مصري يحصل على بطول مستر أوليمبيا.

- دولة الكويت آمنت بموهبته وأفردت له الرعاية الكاملة في صالات التدريب بنادي "أوكسجين جيم"، ليبدأ مشوار تألقه في رياضة كمال الأجسام.

- رغم توفير دولة الكويت كافة الإمكانيات التي جعلت "Big Ramy" يصل إلى ما عليه الآن، أصر رامي ممدوح السبيعي على تمثيل اسم مصر في جميع البطولات التي يشارك فيها.

- سجل رامي أول ظهور له على مسرح ''مستر أوليمبيا للهواة'' عام 2012 وكان وزنه 286 رطلا، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة ''New York Pro'' عام 2013.

- دون رامي أول ظهور له في البطولة الأكبر ''Mr. Olympia'' في عام 2013، وتمكن من إحراز المرتبة الثامنة بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين.

- كما شارك السبيعي في مستر أوليمبيا للمحترفين أعوام: 2014 (مركز سابع)، و 2015 (مركز خامس) و2016 (مركز رابع)، حتى تفوق العام الحالي ووصل إلى المركز الثاني.

- عمل رامي تحت توجيهات مدربه الأمريكي دينيس جيمس منذ أربعة أعوام، وعمل بعدها تحت إشراف المدرب جورج فرح حتى عام 2016.

- بيج رامي هو أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015، بحضور الممثل الأميركي الشهير آرنولد شوارزينجر.

- حصل وقتها على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة "هامر" وساعة ماركة "روليكس"، حيث تتفوق "أرلوند كلاسيك" على "مستر أوليمبيا" في الهيبة والشعبية.