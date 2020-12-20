"بيج رامي" يفوز ببطولة مستر أولمبيا 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - حصد البطل المصري رامي السباعي الشهير بـ "بيج رامي" المركز الأول لبطولة "مستر أولمبيا" 2020، والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر في لعبة كمال الأجسام مع عمالقة اللعبة حول العالم ويتابعها الملايين. وقبل شهور، أعلن بطل كمال بيج رامي إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، ونشر بيج رامي صوره أثناء أخذ عينات كورونا. وقبل ساعات من منافسة مستر أوليمبيا 2020، وجه بيج رامي رسالة مهمة لمتابعيه علي موقع التواصل الاجتماعي يشكرهم علي الدعم الكبير الذي قدموه له خلال الفترة الماضية ووعدهم بتحقيق اللقب ورفع علم مصر في المحفل الدولي.

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