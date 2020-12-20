شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة الأهلى يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد الدماطى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، طالبا من متابعيه الدعاء له.
وكتب الدماطى عبر حسابه: «قدر اللّه وما شاء فعل، أجريت مسحة خارج النادي اليوم، وللأسف إيجابي كورونا.. دعواتكم، الحمد للّه على كل شيء».
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