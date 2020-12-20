شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنصف: أحمد مرتضى عرض علي العمل فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، أن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، عرض عليه العمل داخل القلعة البيضاء منذ 3 سنوات لكنه فضل استكمال مشواره الكروى في الملاعب.
وقال محمد عبدالمنصف خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج «جمهور التالتة»: «أحمد مرتضى منصور عرض على العمل في نادى الزمالك منذ 3 سنوات وفكرت في الأمر لأنها من الفرص التي لا تأتى كل يوم وممكن لا تأتى مرة أخرى، وذلك قبل مرحلة وادى دجلة، ولكن كنت شايف أنه لسه بدرى على الاعتزال واستكملت مشوارى مع وادى دجلة».
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