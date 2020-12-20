شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالمنصف: كنت سأعتزل كرة القدم بعد مباراة «6-1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، أنه كان على وشك اعتزال كرة القدم عقب خسارته مع الزمالك أمام الأهلى بنتيجة 6-1 في المباراة الشهيرة.

وقال محمد عبدالمنصف خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج «جمهور التالتة»: «كنت سأعتزل كرة القدم وأنا لاعبا في نادى الزمالك وخاصة بعد المباريات التي خسرناها وخاصة مباراة 6 -1 وكان أمامى أمرين إما الاعتزال أو التركيز في مستقبلى وعدم الالتفاف لأى حديث يقال، ومباراة الستة الشهيرة كانت أسوأ حدث في مشوارى الكروى».

وأضاف عبدالمنصف: «وضعت أهداف لى بعد الرحيل عن الزمالك ولم التفت لأى انتقادات، وتحقيق الأهداف يتطلب التضحية بالكثير من الأشياء في سبيل الوصول إلى حلمك لأننى استمتعت بلعب كرة القدم، وأكبر مثال أننا سنواجه الأهلى يوم 1 /1 فسأكون في المعسكر يوم رأس السنة ولن أتمكن من الخروج مع أسرتى وأصدقائى».