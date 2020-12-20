شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنصف: طموح دجلة التواجد فى الـ 6 مراكز الأولى بجدول الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، أن هدف فريق الغزلان هذا الموسم هو التواجد في الـ 6 مراكز الأولى بجدول الترتيب، وأن الجميع يتطلع للتواجد في المربع الذهبى.

وقال محمد عبدالمنصف خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج «جمهور التالتة»: «هدفنا في وادى دجلة الموسم الحالي التواجد في أول 6 مراكز بالدورى، ونتطلع للتواجد في المربع الذهبى، نجحنا في تدعيم صفوف الفريق الموسم الحالي بلاعبين كبار قادرين على التواجد في مقدمة الجدول».