عبدالمنصف: طموح دجلة التواجد فى الـ 6 مراكز الأولى بجدول الدورى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، أن هدف فريق الغزلان هذا الموسم هو التواجد في الـ 6 مراكز الأولى بجدول الترتيب، وأن الجميع يتطلع للتواجد في المربع الذهبى.
وقال محمد عبدالمنصف خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج «جمهور التالتة»: «هدفنا في وادى دجلة الموسم الحالي التواجد في أول 6 مراكز بالدورى، ونتطلع للتواجد في المربع الذهبى، نجحنا في تدعيم صفوف الفريق الموسم الحالي بلاعبين كبار قادرين على التواجد في مقدمة الجدول».
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