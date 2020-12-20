شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان يهدد بالرحيل عن بيراميدز بسبب المشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح في الأفق بوادر أزمة داخل الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بعد تهديد المهدى سليمان، حارس مرمى الفريق السماوى بالرحيل عن الفريق، حال استمرار عدم مشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد بيراميدز مع شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلى السابق، وشارك إكرامى، في مباراتى الدورى الممتاز أساسيا.

وأظهر المهدى سليمان ضيقه الشديد من ابتعاده عن المشاركة أساسيا مع الفريق، على الرغم من أنه كان الحارس الأساسي خلال الموسم الماضى بالدورى والكونفيدرالية، وحمل على عاتقه مسؤولية الفريق.

وطالب المهدى بالمشاركة في المباريات وإلا السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الانتقالات الصيفية على أقصى تقدير حال استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا.