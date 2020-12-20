كشف الكابتن رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق عن رأيه في مسألة تصوير النجوم الكبار مع محمود الخطيب مثل أحمد حسام ميدو. وقال "عبد العال"خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": كابتن الخطيب أسطورة ولو رأيته في الشارع سوف ألتقط معه الصور . وأضاف: مع أن فاروق جعفر هو مثلي الأعلى لكن كابتن فاروق تم تعويضه بالعديد من اللاعبين الذين أتوا في نفس المنطقة التي يلعب فيها أما كابتن الخطيب فهو اللي حببني في الكورة ولو رأيته هو وكابتن فاروق سوف أذهب للتصوير مع الخطيب , معقبا: محدش جه زي الخطيب في مكانه.

كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبد العال: لو خيروني بين الخطيب وفاروق جعفر هتصور مع الخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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