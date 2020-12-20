إصابة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

أعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد الدماطي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك في ساعه مبكرة من صباح اليوم الأحد:" قدر اللّة و ماشاء فعل، أجريت مسحة خارج النادي وللاسف إيجابي كورونا".

وكان مجلس إدارة الأهلي المصري قد كلف محمد الدماطي برئاسة بعثة فريق الكرة التي ستغادر بعد ظهر اليوم الأحد عبر طائرة خاصة إلي النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.