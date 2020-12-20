صالح جمعة : إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر

اكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أن إيهاب جلال المدير الفين لمصر المقاصة أفضل مدرب في مصر.

وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر، ودائما له بصمة مع أي فريق بيدربه". وأكمل: "لكن منذ جلوسي

مع هيثم شعبان وعدته يرى صالح جمعة بشكل مختلف واتفقنا على كل شئ وبتمنى التوفيق". وتابع: "لا يوجد مدرب يعامل لاعيبته بنفس الطريقة، كل لاعب محتاج معاملة معينة". وأتم: "قلت لهيثم شعبان أكيد مش هصغرك قدام الناس".

كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق، عن أفضل مدرب مصري تعامل معه خلال مسيرته الكروية. وقال صالح جمعة خلال حواره ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، حسام البدري أفضل مدرب مصري تعامل معه. وأضاف، أثق أن حسام البدري إذا ما تأكد من جاهزيتي بنسبة 100% سيقوم بضمي لمنتخب مصر. وأتم، لا شك أن لاسارتي أفضل من تعاملت معه من المدربين الأجانب.