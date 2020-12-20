صالح جمعة: نصحت عبدالله جمعة بالانضمام للأهلي

أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا أن عبد الله جمعة ينصحه دائما ويتحدث معه وكنت اريد ان يتعاقد الأهلي معه.

وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى انه كان يتحدث مع عبدالله جمعه للانضمام للأهلي لكي يعلم عظمة النادي الأهلي.

واضاف ان عبدالله متعلق بجمهور

الزمالك والنادي بشكل كبير وزملكاوي صعب زيادة عن اللازم.

وتابع ان قبل نهائي أفريقيا بأسبوعين " كنت بتفرج على التليفزيون أجيب ماتش في الدوري الإنجليزي لقيت عبد الله جمعة لازق ورقة فوق التليفزيون مكتوب عليها الملكي بطل أفريقيا"

أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا،

اقتنعت في بعض الفترات أن عبد الله السعيد بالفعل ملوش بديل.

وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "اقتنعت في بعض الفترات ان عبد الله السعيد بالفعل ملوش بديل". وأكمل: "لكن لما كنت يشارك مع الأهلي أساسيا الأمور لم تكن صعبة". وأتم: "مستوى في مباراة مصر والكونغو كان صعبا في قوته". وأتم ان عبدالله متواجد في نادي كبير وجمهور الزمالك بيحبه.