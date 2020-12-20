اليوم..مسحة كورونا جديدة للمقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي

يخضع فريق المقاولون العرب لمسحة كورونا المستجد اليوم الأحد، قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي ضمن دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فيروس كورونا ضرب عددًا من الفريق، وهم ٧

لاعبين بالإضافة لعماد النحاس المدير الفني ومحمد أبو العلا محلل الأداء، و آخرين إداريين. ويواجه المقاولون العرب نظيره النجم الساحلي يوم الثلاثاءالمقبل، ضمن ذهاب دور الـ٣٢ من الكونفدرالية.

ويطير النجم الساحلي صباح اليوم الأحد إلى القاهرة، وتخضع بعثة الفريق لمسحة كورونا في نفس اليوم وفق البروتوكول الصحي الذي وضعته الكاف، الذي يلزم بإجراء مسحة كورونا قبل ٤٨ ساعة من المباراة .