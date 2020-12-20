يخضع فريق المقاولون العرب لمسحة كورونا المستجد اليوم الأحد، قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي ضمن دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وكان فيروس كورونا ضرب عددًا من الفريق، وهم ٧لاعبين بالإضافة لعماد النحاس المدير الفني ومحمد أبو العلا محلل الأداء، و آخرين إداريين. ويواجه المقاولون العرب نظيره النجم الساحلي يوم الثلاثاء
ويطير النجم الساحلي صباح اليوم الأحد إلى القاهرة، وتخضع بعثة الفريق لمسحة كورونا في نفس اليوم وفق البروتوكول الصحي الذي وضعته الكاف، الذي يلزم بإجراء مسحة كورونا قبل ٤٨ ساعة من المباراة .
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم..مسحة كورونا جديدة للمقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.