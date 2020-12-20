صالح جمعة يكشف تفاصيل نصيحة الخطيب له

كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق عن تفاصيل حوار دار مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عقب عودته من الاتفاق السعودي.
وقال صالح جمعة خلال حواره ببرنامج الماتش مع الإعلامي هانيحتحوت عبر فضائية صدى البلد، تحدث معي محمود الخطيب فور انتهاء إعارتي الاتفاق السعودي وأكد لي أنه لا يفضل تكرار تجربة محمد عباس لاعب
وأضاف، قال بيبو، في جيلي كان هناك لاعبين مميزين وأتمنى أن لا تكرر تجربة محمد عباس الذي كان يملك إمكانيات كبيرة.
وأتم، قدمت موسم جيد بعد عودتي من السعودية وحصلنا على لقب الدوري تحت قيادة لاسارتي رغم ابتعادنا عن المنافسة في البداية.
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