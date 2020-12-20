أكد صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، على استقرار علاقته بشريف اكرامي حارس بيراميدز الحالي.
وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "محدش له سلطه عليا، ازمتي مع شريفبسبب "تاتش" حصل في الملعب والامر انتهى وجلست معه في اليوم التالي وتصافينا والامر انتهى.
وانتقل بالحديث عن رد فعله عقب نشر شقيقه لفيديو "اضرب
وتابع: لا اريد ان يدخل شقيقي مع جمهور الاهلي في اي ازمات خاصة ان الجمهور يحبه، وحذرته من معاداة جمهور بالملايين وخسارة شعبية كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة: أزمتي مع اكرامي انتهت سريعا.. وعنفت شقيقي بسبب فيديو "اضرب يابدري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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