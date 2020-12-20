صالح جمعة يوضح سبب خلافه مع فايلر

أكد صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا ان سبب خلافه مع فايلر بسبب انه اجرى تقسيمة في التمرين 10 ضد 10 وكنت زيادة عن التقسيمة وطلب من الدخول الجيم رغم إن التقسيمة فيها 3 لاعبين منناشئين.
وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان لا يجوز ان يخرج لاعب كبير لكي يشارك ناشئ صغير
وتابع ان علاقته مع فايلر تدهورت بسبب هذا التصرف ورفضت الدخول الى الجيم وجمعت متعلقاتي ورحلت. واتم وبعدها انا وفايلر " مكناش بنسلم على بعض بعد كلامه إن صالح جمعة مش معانا " كنت اتدرب في الچيم وبعدها اذهب لبيتي.
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