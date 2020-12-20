شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب لمحمد صلاح: «متسمعش كلام أبوتريكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على قناة أم بي سي مصر، محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بعدم الاستماع لنصائح محمد أبوتريكة بالرحيل عن ليفربول.

وقال أديب في تصريحات تليفزيونية: «اختلف تماما مع وجه نظر محمد أبوتريكة وتأكيده على انه سيجري اتصالا بمحمد صلاح لمنحه بعض النصائح بعدم ما وصفه بالمعاملة السيئة له في ليفربول من يورجن كلوب المدير الفني».

وناشد أديب محمد صلاح بالبقاء في ليفربول وعدم الرحيل حتى ولو كان سيحترف في الدوري الإسباني، مؤكدا أن صلاح وجد ضالته في ليفربول وموهبته ظهرت بفضل كلوب الذي اقتنع به ومنحه الفرصة كاملة.

وطالب أديب، أبوتريكة بالنظر إلى ميسي الذي يلعب حاليا في برشلونة وهو غير مستقر وكيف أثر ذلك على أدائه وأداء الفريق، مطالبا اياه بتوصيل رسالة لصلاح إذا هاتفه بأن يبقى في ليفربول وألا يرحل عنه.