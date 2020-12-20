شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كريستال بالاس بعد سباعية ليفربول: أشعر بالخزي والعار الكروي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يكن بوسع روي هودجسون المدير الفني لفريق كريستال بالاس، أن يجد شيئا إيجابيا خلال الخسارة (7-0) على أرضه أمام ليفربول، السبت، وقال إن فريقه تعرض للإذلال من ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم ليفربول عرضا قويا في ملعب سيلهورست بارك، حيث سجل روبرتو فيرمينو والبديل محمد صلاح هدفين لكل منهما، بينما جاءت باقي الأهداف بواسطة تاكومي مينامينو وساديو ماني وجوردان هندرسون.

وقال هودجسون: لا يوجد أي شيء إيجابي يمكن قوله. تعرضنا للإذلال في النتيجة، تعاملنا مع الأمر بشكل سيء جدا، بالنسبة لأغلبنا لم يسبق أن خسرنا (7-0)، أشعر بالخزي والعار الكروي.