شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب»: جائزة أفضل مدرب «صدمتنى».. أعتقدت أن الثلاثية سترجح كفة فليك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، على فوزه بجائزة أفضل مدرب فى 2020، المقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

وقال كلوب، فى تصريحات لموقع ليفربول الرسمى: «كنت مصدومًا بعض الشىء أثناء البث المباشر للجائزة؟ بالفعل كنت كذلك. لم أكن أتوقع الفوز. أخبرنى فان دايك لاحقًا بأنه كان متفاجئًا مثلى، من الواضح أننى لم أكن مستعدًا لذلك».

وأضاف: «تواجدى مع فريق بمستوى عالمى يساعدنى. أنا أعمل فى نادٍ مثير، وأحصل على كل الدعم الذى أحتاجه، أتمتع بأشخاص رائعين من حولى حتى فى الأوقات الصعبة، كل يوم الابتسامة على وجوهنا وهذا يجعل الأمور أسهل».

وتابع: «قلت عدة مرات إننى لست من المصدقين فى هذا النوع من الجوائز الفردية للمدربين، لكن تعلمت فى الوقت نفسه أن تحصل عليها بشكل جماعى. من الواضح أنه لا يمكن تغيير العالم، وجه واحد يحصل على الجائزة ولكنها لنا جميعًا وأنا فخور بذلك».

وقال: «تجمعنى علاقة طويلة مع فليك، نعرف بعضنا البعض منذ زمن طويل عندما كنت مديرًا فنيًا فى ماينز، كان يدرب فى هوفنهايم، لذلك لدينا تاريخ معًا. اعتقدت حقًا بعد الفوز بالثلاثية أنه سيحصد الجائزة، لقد قام بعمل استثنائى».

ونوه: «بيلسا الأب الروحى لجميع المدربين على الأرجح. ربما لا يمكنك العمل بقدر ما يعمل. كنا جميعًا نجلس ببدلة فى الحفل، بينما بيلسا كان يرتدى بدلة ليدز الرياضية، لذلك ربما كان جالسًا فى مكتبه ويستعد للمباراة التالية».

وأضاف: «مثل هذا المدرب المؤثر على مر السنين، لا يمكنك الثناء عليه بما يكفى لما فعله من أجل كرة القدم».