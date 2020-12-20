شكرا لقرائتكم خبر عن «فليك» يسعى لاحتواء غضب «ساني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، لاحتواء غضب الدولي الألماني ليروي ساني، بعد اعتراضه على خروجه من ملعب لقاء البافاري وباير ليفركوزن خلال قمة الدوري الألماني بعدما دخوله كبديل بحوالي 36 دقيقة.
وأكد المدرب الألماني، في تصريحات لموقع «بيلد»: «أعلم جيدا غضب ساني لتغييره أثناء الشوط الثاني من اللقاء، ولكن ما يهمني خلال هذه الفترة مصحلة الفريق، وفي نفس الوقت استعادة ساني مستواه الفني خلال الفترة المقبلة».
وأضاف: «الفترة المقبلة ستشهد اعتمادي بقوة على ساني سواء في مباريات البوندسليجا أو دوري أبطال أوروبا، عليه ألا يحرن».
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