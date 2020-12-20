شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس المحاولات الأخيرة لبقاء «رونالدو» مع «الريال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن المحاولة الأخيرة من جانب ريال مدريد، للاحتفاظ بخدمات البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

وكان رونالدو غادر ريال مدريد صوب يوفنتوس فى صيف 2018، خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو بالمتغيرات.

وقالت الصحيفة إنه فى عام 2018، اتصل جولين لوبيتيجى المدير الفنى السابق لريال مدريد، برونالدو، لإقناعه بالبقاء فى النادى الملكى.

وأشارت إلى أن رونالدو رد على لوبيتيجى بأنه اتخذ قراره النهائى بالفعل حول مستقبله. وتولى لوبيتيجى المهمة الفنية لريال مدريد فى صيف 2018، خلفًا للمدرب الفرنسى زين الدين زيدان، لكنه أُقيل سريعًا، بسبب تدهور النتائج.

فى سياق آخر، كشف البرنامج الإسبانى الشهير «الشيرنجيتو»، عن طلب جديد من اللاعبين الكبار فى صفوف ريال مدريد، للفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق.

وقال البرنامج الإسبانى إن سيرجيو راموس وكريم بنزيما ولوكا مودريتش ورافائيل فاران، لاعبى ريال مدريد، تحدثوا مع زيدان، وطلبوا عدم إجراء الكثير من المداورة فى التشكيل الأساسى للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان زيدان قلل مؤخرًا من تطبيق سياسة التناوب فى ريال مدريد، مما ساعد على تحسن نتائج الفريق فى الدورى الإسبانى ودورى أبطال أوروبا.

ويحتل الميرنجى، المركز الثالث فى جدول ترتيب الليجا برصيد 26 نقطة، بالتساوى مع المتصدر أتلتيكو مدريد. كما صعد ريال مدريد إلى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا متصدرًا مجموعته، على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ. على جانب آخر، يحظى جناح ريال مدريد باهتمام كل من ليفربول وباريس سان جيرمان، الراغبين فى ضمه بعد نهاية الموسم الجارى، وفقا لتقرير صحفى إسبانى.

فقد ذكر موقع «ديفنسا سنترال» أن الريدز والبى إس جى، استفسرا عن إمكانية التعاقد مع ماركو أسينسيو، جناح الميرينجى، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التى يطلب فيها ليفربول ضم أسينسيو، حيث حاول النادى الإنجليزى التعاقد معه فى وقت سابق، عندما كان فى قمة مستواه قبل الإصابة. وأضاف الموقع أن الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يتمسك باستمرار أسينسيو أملا فى استعادة تألقه.

ويخطط زيزو لتكوين ثلاثى هجومى قوى، يضم الدولى الإسبانى وكريم بنزيما وإيدين هازارد، فى العام المقبل.