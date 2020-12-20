شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ينهى آمال جاريث بيل في البقاء مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ماركا» الإسباني، عن طلب زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، بشأن اللاعب الويلزي جاريث بيل، لاعب الميرنجي، المعار لصفوف توتنهام الإنجليزي.

وقال التقرير، إن المدرب الفرنسي أكد على ضرورة تفعيل عقد شراء توتنهام للجناج الويلزي خلال نهاية الموسم الجاري، حتى يتجنب النادي الملكي المشاكل الفنية التي محتمل حدوثها حال عودة بيل لريال مدريد في الصيف المقبل، وهو الأمر الذي يرفضه زيدن شكلا وموضوعا.