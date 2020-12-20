شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها توتنهام ضد ليستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم فى الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف اليوم الأحد، مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتعد مباراة توتنهام ضد ليستر سيتي الأبرز خلال مباريات الجولة، نظرا لأن كلاهما في مراكز متقدمة في ترتيب الدوري، حيث يحتل توتنهام قبل هذه المبارة المركز الثالث بعدد نقاط 25 نقطة من 13 مباراة بينما يحتل ليستر سيتي الترتيب الذي يلي توتنهام وهو المركز الرابع بعدد نقاط 24 نقطة من 13 مباراة وفى حالة فوز أيا منهما على الآخر فسيحتل الوصافة مباشرة خلف ليفربول المتصدر.

أيضا هناك مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بعدد نقاط 23 نقطة ولكن من 12 مباراة أما ليدز يونايتد فيحتل المركز الرابع عشر بعدد نقاط 17 نقطة من 13 مباراة.

وتقام مباراة استون فيلا ضد وست بروميتش والتى يسعى فيها الثنائى المصري ورفاقهم لتحسين ترتيبهم حيث جمعو 19 نقطة من 11 مباراة بينما يحتل وست بروميتش المركز 19 (قبل الأخير) حيث جمع 7 نقاط فقط من 13 مباراة.

ومباراة برايتون وشيفيلد يونايتد وهى مباراة بين المتأخر برايتون وصاحب المركز 16 بعدد نقاط 11 نقطة من 13 مباراة وبين قاع الدوري والمركز الأخير بجدارة وهو فريق شيفيلد يونايتد والذى لم يجمع سوى نقطة وحيدة من 13 مباراة.

وفيما يلي مواعيد تلك المباريات اليوم بتوقيت القاهرة:

1- الساعة 2 ظهرا- برايتون ضد شيفيلد يونايتد.

2- الساعة 4:30 عصرا- توتنهام ضد ليستر سيتي.

3- الساعة 6:30 مساءا- مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد.

4- الساعة 9:15 مساءا- وست بروميتش ضد أستون فيلا.