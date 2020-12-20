شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى أسوان، بقيادة سامى الشيشينى، المدير الفنى للفريق، معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية اليوم الأحد، بعد خوضه المران الرئيسى له بالقاهرة، استعدادا لمواجهة النادى المصرى ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ارض ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب غدا الاثنين.

وخضع فريق أسوان لإجراء تحليل «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا أمس السبت، ويسعى فريق زهرة الجنوب لتحقيق الفوز الثالث على التوالى، بعد التغلب على إنبى والطلائع.