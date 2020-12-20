شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: مانشستر سيتي لن يستمر في المركز الخامس طويلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن فريقه قادرا على ملاحقة ليفربول وتوتنهام المتصدر والوصيف لمسابقة الدوري الإنجليزي. ووفقا لموقع ديلي ميل، البريطاني، أكد المدرب الإسباني: «فريقي تخطى عقبة ساوثهامبتون بكل صعوبة، ولكن في نفس الوقت نعلم جيدا أن المركز الخامس الذي نمكث في الآن لن يستمر معنا طويلا، في القريب سنصل لوصافة الدوري الإنجليزي ومن بعدها نفكر كيف نتربع على عرش البريميرليج». الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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