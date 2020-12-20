ثنائية هدرسفيلد تطيح بعرش فلاديمير إيفيتش من واتفورد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقال واتفورد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، مدربه فلاديمير إيفيتش، رغم وجوده في المركز الخامس بالمسابقة. واتخذ واتفورد قرار إقالة المدرب الصربي، الذي عين في أغسطس الماضي فقط، عقب الهزيمة (2-0) خارج الديار أمام هدرسفيلد تاون. وأصبح فلاديمير إيفيتش، رابع مدرب يقيله واتفورد منذ سبتمبر 2019. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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