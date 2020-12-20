شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يصل القاهرة استعدادًا لمباراة المقاولون في الكونفدرالية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة فريق النجم الساحلى التونسى إلى القاهرة اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء، في ذهاب الدور التمهيدى الثانى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن يخضع الفريق التونسى للمسحة الطبية الرسمية من قبل "كاف" في نفس يوم الوصول إلى القاهرة، للكشف عن فيروس كورونا قبل اللقاء المرتقب.

وتأكدت إصابة عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب بفيروس كورونا، ويخضع الفريق لمسحة طبية جديدة من أجل التأكد من إصابة 10 لاعبين بين صفوف الفريق، وذلك قبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام النجم الساحلى التونسى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يشار إلى أن المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 32 في كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهابًا وإيابًا بنتيجة 10/1، محققًا أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

ويواصل فادى نجاح مدافع المقاولون، غيابه عن ذئاب الجبل بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بتمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل.

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب قد راجع عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعدادًا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.