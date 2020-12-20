أسوان يسافر إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر فريق أسوان، بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، إلى الإسكندرية ظهر اليوم، الأحد، بعد أداء المران الأخير له بالقاهرة، استعداداً لمواجهة النادى المصرى فى الجولة الثالثة للدورى الممتاز، والتى يستضيفها استاد برج العرب غداً الاثنين، وخضع فريق أسوان لإجراء تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا أمس، السبت، ويطمح تماسيح النيل لمواصلة العروض القوية والمفاجآت بعد حصد العلامة الكاملة في أول مباراتين أمام إنبى والطلائع.

من جهته، أعرب سامى الشيشينى، المدير الفنى لفريق أسوان، عن سعادته بعد الفوز الثمين الذى انتزعه أبناء الجنوب على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، وقال الشيشينى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "ربنا كرمنا على قد تعبنا، قبل الدوري كل الفرق كانت طمعانة فينا، الهيكل الأساسي مشي وجمعت فريق جديد الجهاز الفني بتاعي مكانش بيريح، كنا بنشتغل بالليل وبالنهار، ولذلك أشكرهم".

وأضاف، "كنت بلعب مباراة الطلائع فى حدود إمكانياتي، وبحيي كابتن طارق العشري لأن حصله غيابات مؤثرة، كل الفرق عندها إمكانيات أعلى مننا ولذلك انا بعمل على أساس إمكانياتى، هيثم الفيل من اللاعبين أصحاب الخبرات، لم يبدأ مباراة إنبى ولكن بدأ أمام الطلائع ونجح فى استغلال الفرصة التى أتيحت له، لأننا كفريق لن تأتى لنا الكثير من الفرص ولذلك أشكر اللاعبين أنهم من الفرص البسيطة التى أتيحت لهم نجحوا فى تسجيلها.

وعن عدم احتفاله أو إظهار السعادة عقب تحقيق الانتصارات قال الشيشينى، "اللى بيحصل صفحة وتتقفل مش طبيعى بالنسبة لنا اللى بيحصل، ماتشين مش هما الدوري والفرحة تكون فى نهاية الدوري وليس الآن، ماقدرش أفرح دلوقتى وأنسى باقى المباريات".