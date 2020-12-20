شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي بين فولهام ونيوكاسل في الـ «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فولهام تعادلا مستحقًا السبت، بهدف لمثله أمام مضيفه نيوكاسل، في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، تقدم الضيوف بعدما سجل مات ريتشي هدفا ذاتيا في مرماه بالدقيقة (42)، لكن تمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل، في الدقيقة (64) من ركلة جزاء.

ولعب الضيوف منقوصين بداية من الدقيقة (62)، نتيجة لطرد اللاعب يواكيم أندرسن.

بهذا التعادل أصبح لفولهام 10 نقاط في المركز الـ17، في حين أصبح لنيوكاسل 18 نقطة في المركز الـ12.