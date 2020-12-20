شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو كوستا بعد تعافيه من الإصابة: «الحياة توجه لي ضربات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، الذي عاد بعد غيابه عن 6 مباريات بسبب إصابته بالساق الأيمن، سعادته بعد تسجيله هدفا من ركلة جزاء في انتصار فريقه السبت على إلتشي، والذي فاز به الأتلتيكو بثلاثية لهدف.

وقال: «الحياة توجه لي ضربات ولكنني دائما ما أقف من جديد لأنني أمتلك عائلة وأصدقاء وأطباء إلى جانبي دائما، عندما لا أكون موجودا أحاول المساهمة بأقصى شكل ممكن».

وأضاف: «الأمر لم يكن سهلا، منذ عودتي للفريق في عام 2018 دائما ما تحدث لي أشياء ولكنني دائما ما أقف من جديد أيضا، أنا دائما ما أقدم أفضل ما لدي والعودة للتسجيل من جديد اليوم شيء أسعدني».