شكرا لقرائتكم خبر عن «بيليه» يوجه رسالة لـ «ميسي» بعد معادلة رقمه التاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الأسطورة البرازيلية بيليه، على معادلة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لرقم الجوهرة السمراء كأفضل هداف مع نادي واحد.

وكان ميسي، سجل هدفًا لبرشلونة في شباك فالنسيا، السبت، ليعادل رصيد بيليه كأفضل هداف مع ناد واحد في تاريخ الساحرة المستديرة برصيد 643 هدفا.

وعلى حسابه الشخصي، بموقع «إنستجرام»، قال بيليه: «أنا معبجب بك ياميسي، أسمى التهاني لسجلك التاريخي مع برشلونة، وقبل كل شيء تهانينا على مسيرتك الرائعة مع الفريق الكتالوني».