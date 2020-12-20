شكرا لقرائتكم خبر عن بلد الوليد يفرض التعادل على إشبيلية في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق بلد الوليد أمام مضيفه إشبيلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري الدرجة الأولى الإسباني «لاليجا». وعلى ملعب (رامون سانشيز بيزخوان)، أحرز لاعب الوسط الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس لأصحاب الأرض في الدقيقة (31) من ركلة جزاء. وفي الدقيقة (87) نجح اللاعب راؤول جارسيا في إدراك هدف التعادل للضيوف. وبهذا الفوز، رفع إشبيلية رصيده من النقاط إلى 20 في المركز السادس، وبلد الوليد إلى 14 نقطة في المركز الـ17. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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