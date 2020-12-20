شكرا لقرائتكم خبر عن ميتز يصعد للمركز الثامن في الدوري الفرنسي بهدفين في مرمى لانس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ميتز على ضيفه لانس، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعلى ملعب (سانت سيمفوريان)، سجل هدفي اللقاء كل من أوبا نجيت (ق30)، والجزائري فريد بولحية (ق90+4).

وبهذا الفوز، رفع ميتز رصيده من النقاط إلى 23، في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد لانس عند 24 نقطة، في المركز السابع.