شكرا لقرائتكم خبر عن ليون على قمة الدوري الفرنسي برباعية في شباك نيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق ليون مضيفه نيس برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن الأسبوع الـ16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعلى ملعب أليانز ريفييرا، أحرز للضيوف كل من ممفيس ديباي، من ركلة جزاء وتينو كاديوير، وكارل توكو إيكامبي، وحسام عوار بينما سجل لأصحاب الأرض المهاجم ذو الأصول الجزائرية أمين غويري.

بهذا الفوز، رفع ليون رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد نيس عند 21 نقطة في المركز الـ12.