شكرا لقرائتكم خبر عن ليون على قمة الدوري الفرنسي برباعية في شباك نيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح فريق ليون مضيفه نيس برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن الأسبوع الـ16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وعلى ملعب أليانز ريفييرا، أحرز للضيوف كل من ممفيس ديباي، من ركلة جزاء وتينو كاديوير، وكارل توكو إيكامبي، وحسام عوار بينما سجل لأصحاب الأرض المهاجم ذو الأصول الجزائرية أمين غويري.
بهذا الفوز، رفع ليون رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد نيس عند 21 نقطة في المركز الـ12.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,891
-
تعافي
106,481
-
وفيات
7,069
كانت هذه تفاصيل خبر ليون على قمة الدوري الفرنسي برباعية في شباك نيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.