صالح جمعة يكشف كواليس أزمة جماهير الأهلي مع اللاعبين بعد الخسارة من أورلاندو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، كواليس أزمة جماهير الأهلي مع لاعبي الفريق الأحمر بعد خروجه من نصف نهائي الكونفيدرالية عقب الخسارة من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 4/3.
وقال جمعة، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: «جمهور الأهلي لم يحضر إلى ملعب التدريب وقتها لافتعال أزمة، وإنما لإفاقة اللاعبين البعيدين عن مستواهم وتوجيه الشكر للبعض الآخر الذي أدى ما عليه مع الفريق».
وواصل جمعة: «لا يمكن أن ننسى جمهور الأهلي الذي يقف خلف الفريق دائمًا ويهتف باسماء اللاعبين».
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