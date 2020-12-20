شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: رحلت عن الأهلي رغم قناعة موسيماني بإمكانياتي.. ورفضت الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، إن الأهلي أبلغه بصعوبة مشاركته في المباريات بالموسم الجديد، وهو ماجعله يرفض الرحيل على سبيل الإعارة.

وأضاف صالح جمعة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «الأهلي أبلغني بصعوبة مشاركتي في المباريات بالموسم الجديد، وأبلغني بالاستغناء عن خدماتي رغم قناعة المدرب بيتسو موسيماني بإمكانياتي».

وأكمل: «علاقتي كانت طيبة جدا مع المدرب الجنوب إفريقي، وسيد عبدالحفيظ عرض إعارتي لأحد الأندية ولكني طلبت الرحيل نهائيا».

وتابع: «عبدالله جمعة، تواصل مع عدد من لاعبي الزمالك وطالبهم بضمي للقلعة البيضاء، لكن وجود مجلس جديد عطل الصفقة، وكنت أتشرف بارتداء القميص الأبيض، ولكنني كنت أرغب أيضا في الحفاظ على علاقتي بجماهير الأهلي».

وأفاد قائلا: «هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا كان مدربي في الناشئين، ودخل معي في مفاوضات أثناء تواجدي في الأهلي وقبل شهر من التوقيع، ولكنني كنت أطالبه بالتمهل حتى أحسم موقفي».

وأتم: «انتقلت لسيراميكا كليوباترا لأني وجدت منظومة أقرب في الاحترافية للأهلي، وهو فريق يبحث عن طموح كبير في الكرة المصرية».