شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: أتابع ليفربول من أجل محمد صلاح.. ولم أتحدث معه منذ فترة طويلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، أنه لم يتحدث مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي منذ فترة طويلة.
وقال جمعة في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قنة صدى البلد: «إنه لم يعد بنفس درجة القرب مع محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة».
وواصل جمعة، أنه لا يترك أي مباراة لليفربول الإنجليزي إلا لو شاهدها لمتابعة محمد صلاح.
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