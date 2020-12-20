شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهز قلعة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «ديلي ميل»، إن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، تسبب في إحداث صدمة في صفوف النادي بعد رفضه استبعاد الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل.
وأضاف التقرير، الحوار الذي أجراه النجم المصري مع موقع صحيفة «آس» الإسباني، كشفت العديد من الجوانب والخفايا التي محتمل حدوثها للنجم المصري داخل الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
وكان «صلاح» تحدث لموقع صحيفة «آس» الإسبانية خلال حوار مطول عن إمكانية الرحيل عن ليفربول إلى أحد كبيري الدوري الإسباني، موضحًا: «ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران ومن يعرف ما قد يحدث في المستقبل».
وتابع: «أركز الآن فقط في العودة للتتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول».
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