شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: «متعب أخويا الكبير».. وأعلم سبب حديثه عني بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، أن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، بمثابة أخ أكبر له.

وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «عماد متعب كان يجلس معي في غرفة واحدة لمدة عامين بمعسكرات الأهلي».

وأضاف: «متعب أخويا الكبير وفي حته تانية، مقدرش أزعل منه، وأعلم أن سبب حديثه عني في الاستديوهات التحليلية بهذه الطريقة لإني قريب منه».