شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: فيديو «اضرب يابدري» تسبب في أزمة مع شقيقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، عن رد فعله تجاه شقيقه عبدالله لاعب الزمالك، عقب نشر فيديو «اضرب يا بدري».
وقال جمعة، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «اتصلت بعبدالله أكثر من عشرة مرات ولم يرد فارسلت له رسالة صوتية على الواتس اب عنفته».
وتابع: «لا أريد أن يدخل شقيقي مع جمهور الأهلي في أي أزمات خاصة أن الجمهور يحبه، وحذرته من معاداة جمهور بالملايين وخسارة شعبية كبيرة».
وعن علاقته بشريف إكرامي حارس بيراميدز الحالي، علق قائلًا: «محدش له سلطه عليا، أزمتي مع شريف بسبب تاتش حصل في الملعب والأمر انتهى وجلست معه في اليوم التالي وتصافينا والأمر انتهى».
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