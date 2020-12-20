شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: إيهاب جلال الأفضل.. و«قلت لهيثم شعبان مش هصغرك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أنه يرى أن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، أفضل مدرب في مصر.
وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر، ودائما له بصمة مع أي فريق بيدربه».
وأضاف: «لكن منذ جلوسي مع هيثم شعبان وعدته يرى صالح جمعة بشكل مختلف واتفقنا على كل شئ وبتمنى التوفيق».
وشدد جمعة، على أنه لا يوجد مدرب يعامل لاعيبته بنفس الطريقة، كل لاعب محتاج معاملة معينة.
وأتم: «قلت لهيثم شعبان أكيد مش هصغرك قدام الناس».
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