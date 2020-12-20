شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات السومة والأهلي لم تنته بعد ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن مفاوضات إدارة النادي الأهلي مع نجم الفريق وهدافه التاريخي عمر السومة لتجديد عقده، لا زالت حتى اللحظة لم تصل إلى نقطة التقاء بين الطرفين، إذ أكدت المصادر أن الاختلاف بينهما بعيد تماماً عن الأمور المالية وينحصر في مدة العقد الجديد.

ويدخل النجم التاريخي للنادي الأهلي عمر السومة فترة الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أكمل السومة 6 سنوات بقميص الأهلي نجح خلالها في حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي والدوري السعودي بشكل عام، إذ يفصل اللاعب حالياً هدف واحد فقط عن تسجيل اسمه هدافاً تاريخياً للدوري السعودي كما نجح في تحقيق 4 بطولات مع النادي الأهلي خلال الـ 6 السنوات الماضية.