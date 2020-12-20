شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات السومة والأهلي لم تنته بعد ! والان مع التفاصيل
ويدخل النجم التاريخي للنادي الأهلي عمر السومة فترة الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أكمل السومة 6 سنوات بقميص الأهلي نجح خلالها في حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي والدوري السعودي بشكل عام، إذ يفصل اللاعب حالياً هدف واحد فقط عن تسجيل اسمه هدافاً تاريخياً للدوري السعودي كما نجح في تحقيق 4 بطولات مع النادي الأهلي خلال الـ 6 السنوات الماضية.
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